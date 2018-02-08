В Пхеньяне прошел парад в честь 70-летия Корейской народной армии

Парад, приуроченный к 70-летию основания Корейской народной армии (КНА), состоялся в четверг на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне, как передает Арменпресс, об этом сообщает Associated Press

Агентство отмечает, что в подготовке парада приняли участие более 10 тыс. военнослужащих.

Пока неизвестно, были ли продемонстрированы на параде образцы стратегического вооружения, в частности, межконтинентальные баллистические ракеты.

В течение 40 лет день основания Корейской народной армии отмечался 25 апреля, хотя официально вооруженные силы КНДР были основаны 8 февраля 1948 года. В этом году, когда отмечается 70 лет со дня основания ВС, парад перенесли на 8 февраля. Уже 9 февраля в соседней Южной Корее откроются Зимние Олимпийские игры.