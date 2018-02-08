Глава компании SpaceX опубликовал на своей странице в Instagram последнее фото манекена, сидящего в спорткаре Tesla Roadster, который был выведен на гелиоцентрическую орбиту Земли новейшей сверхтяжелой ракетой Falcon Heavy, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Последний снимок Starman в Roadster перед выходом на орбиту Марса и пояса астероидов", — написал Маск в комментариях к снимку.

Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). В качестве нагрузки при первом запуске использовался спортивный автомобиль главы SpaceX Илона Маска Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем. Спорткар вышел на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке SpaceX, отправится в путешествие в далекий космос.