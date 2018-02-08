Пенс: США создадут ядерную мощь, способную сдержать любую атаку на них и их союзников

США в ходе модернизации ядерного потенциала получат в свое расположение мощь, способную сдержать любую атаку на них и их союзников. Как передает Арменпресс, об этом, выступая в четверг на базе американских ВВС в японской Иокоте, заявил вице-президент США Майкл Пенс.

"Можете быть уверены в том, что в ходе модернизации ядерного потенциала, мы сделаем свою стратегию более гибкой, и у нас будет такая ядерная мощь, которая сдержит любую стратегическую атаку на нашу нацию, наш народ и наших союзников по всему миру", - заявил Пенс в ходе выступления перед военнослужащими, трансляцию которого вела пресс-служба Белого дома.

В среду в ходе переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ вице-президент США объявил о том, что Вашингтон готовит новый пакет жестких экономических санкций в отношении Пхеньяна с целью прекращения его ракетно-ядерной программы. Пенс подчеркнул, что Вашингтон и его союзники, включая Токио, "будут продолжать оказывать максимальное давление на Северную Корею", чтобы добиться в конечном итоге денуклеаризации Корейского полуострова. Вице-президент США также заявил, что "все варианты" решения проблемы КНДР "остаются на столе".





