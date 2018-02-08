Время в Ереване: 11:07:36,   8 Февраль

Один из основоположников интернета Джон Барлоу умер в возрасте 70 лет


Один из основоположников интернета и основатель некоммерческого Фонда электронных рубежей (EFF, Electronic Frontier Foundation) Джон Перри Барлоу скончался в среду на 71-м году жизни. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте фонда.

Джон Перри Барлоу вместе с Джоном Гилмором и Митчеллом Капором в 1990 году основал некоммерческую организацию EFF с целью защиты прав и гражданских свобод пользователей интернета, прежде всего от посягательств правительственных органов и частных корпораций. Барлоу также известен как автор нескольких песен для американской рок-группы Grateful Dead.


 

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации