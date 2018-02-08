Демократы и республиканцы в Сенате США пришли к компромиссу по бюджету

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл и лидер демократов Чак Шумер объявили в среду о достижении договоренности по бюджету, которая предусматривает увеличение в ближайшие два года расходов на оборону и на ряд социальных программ, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Сделка должна положить конец противостоянию, которое ставило под вопрос нормальное финансирование текущей работы правительства США.

Соглашение предусматривает увеличение бюджетных расходов на $300 млрд в течение следующих двух лет, из которых Пентагон получит дополнительно более $160 млрд, в том числе $80 млрд - уже в этом финансовом году.

Кроме того, сенаторы договорились о расходах на другие нужды, связанные с финансированием программ внутри США, в том числе инфраструктурных проектов, на чем настаивали демократы, сообщает CNN.

Шумер назвал соглашение "настоящим прорывом".

Достигнутые договоренности еще предстоит оформить в полноценный законопроект, который должен быть поддержан обеими палатами, что позволит обеспечить постоянное финансирование правительства.