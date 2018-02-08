Определилась дата выборов президента Венесуэлы

Выборы президента Венесуэлы состоятся 22 апреля 2018 года, сообщила журналистам глава Национального избирательного совета страны Тибисай Лусена, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро, который баллотируется на второй президентский срок, объявил о достижении соглашения с оппозицией в результате переговоров в Доминиканской республике, в котором была согласована дата выборов - 22 апреля.

Вместе с тем, оппозиция пока не поставила подпись под соглашением, потребовав дополнительное время для его изучения.

Президент Доминиканской республики Данило Медина заявил, что пока позиции сторон расходятся в вопросах условий проведения выборов.