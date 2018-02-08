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Возглавляемая США коалиция нанесла удары по проправительственным силам в Сирии


Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) нанесла удар по правительственным сирийским войскам. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на пресс-службу штаба операции Inherent Resolve сообщают РИА Новости.

Причиной удара называется атака войск Асада на штаб «Сирийских демократических сил» (SDF), где находились военные советники возглавляемой США коалиции. «Для защиты коалиционных и партнерских сил коалиция нанесла удары по атакующим силам, чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших от удара коалиции не сообщается. Как замечают в штабе Inherent Resolve, основной задачей там считают борьбу с ИГ, но оставляют за собой право на самозащиту.




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