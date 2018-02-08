От выстрела с азербайджанской стороны в Арцахе погиб военнослужащий
10:24, 8 Февраль, 2018
Сегодня, 7 февраля, в районе13:50, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах, дислоцированной в южном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы со стороны ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Айк Размикович Калантарян,1998 г.р.. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью министерства обороны Республики Арцах .
Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.