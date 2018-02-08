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От выстрела с азербайджанской стороны в Арцахе погиб военнослужащий


Сегодня, 7 февраля, в районе13:50, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах, дислоцированной в южном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы со стороны ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Айк Размикович Калантарян,1998 г.р.. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью министерства обороны Республики Арцах .

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.


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