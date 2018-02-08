Сделавший запись об Эрдогане турецкий студент был арестован

По обвинению в оскорбительных записях в соцсетях в адрес президента Эрдогана, сделанных в 2014 и 2016 годах, в Турции арестовали студента. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Хелина Нигита задержали в университете, затем, с санкции прокурора, арестовали по обвинению в оскорблении должностного лица, «оскорблении президента страны».

Коммунистическое движение Турции, членом которого является Хелин Нигит, заявило, что готовится опротестовать решение о его аресте.