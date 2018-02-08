Новые гостиничные комплексы, зоны отдыха, фестивали: Тавуш готовиться развивать туризм: губернатор

В 2017 году в Тавуше со стороны государства, донорских организаций и частного сектора было сделано инвестиций на сумму в 11 млрд 458 млн 500 тысяч драмов. по данным статистики, в 2017 году в Тавуше было создано около 3000 рабочих мест в текстильной, горнодобывающей, сельхозпродуцирующей и обрабатывающей, туритической, торговой, обслуживающей отраслях. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал губернатор Тавушской области Овик Абовян.

-Г-н Абовян, каким был 2017 год для Тавуша в общем? Какие достижения вы бы выделили?

-Прошедший год я бы оценил положительно. Были достиженя в различных отраслях, хотел бы выделить «Тавуш-текстиль» в селе Чоратан, который расширил производство и открыл филиалы в Берде и Мовсесе. В Дилижане открылся пивной завод, обеспечив 90 рабочих мест, продолжает работу фонд развития Тавуша «ՀիմնաՏավուշ». По программе развития сельских местностей ООН б ыли основаны теплицы, агробазы, сады с капельным орошением. Есть значительные достижения в туристическом деле, альтернативной энергетике. В 2017 году в Тавуше со стороны государства, донорских организаций и частного сектора было сделано инвестиций на сумму в 11 млрд 458 млн 500 тысяч драмов. по данным статистики, в 2017 году в Тавуше было создано около 3000 рабочих мест в текстильной, горнодобывающей, сельхозпродуцирующей и обрабатывающей, туритической, торговой, обслуживающей отраслях.

-Каковы приоритеты на 2018 год?

-В 2017 году решением правительства была утверждена стратегия развития Тавуша на 2017-2025 годы, в рамках которой мы движемся. Среди нынешних приоритетов – развитие туризма. Затем, следует развивать сельское хозяйство.

- Еще в прошлом году Тавуш представил в правительство Армении ряд инвестиционных программ. О каких программах идет речь? Есть ли развития в этом вопросе?

-В 2017 году было представлено 25 инвестиционных программ, 12 из которых были одобрены, а 2 из них уже получили финансирование. Одна из последних – программа по земляничной теплице, вторая – цех по обработке мяса в Коти. Новые проекты позволят открыть новые рабочие места.

Полный текст – по адресу https://armenpress.am/arm/news/921872/nor-hyuranocayin-hamalirner-hangstyan-gotiner-paratonner.html

Интервью – Анны Гзирян