Число жертв землетрясения на Тайване возросло до десяти

Число жертв мощного землетрясения, произошедшего в ночь на среду в восточной части Тайваня, достигло десяти. Минувшей ночью спасатели обнаружили под завалами еще несколько тел, как передает Арменпресс, об этом сообщили в четверг в оперативном штабе, действующем в пострадавшем уезде Хуалянь.

Среди погибших - трое туристов из материкового Китая. По уточненным данным, в общей сложности 267 человек получили ранения и 58 к этому часу числятся пропавшими без вести.

Спасители продолжают поисковые операции в четырех зданиях, которые частично обрушились, деформировались или сильно наклонились после подземных толчков. В нескольких из них действовали отели.

Пострадавшим от землетрясения поступает финансовая помощь и пожертвования. Так, глава администрации Тайваня Цай Инвэнь лично передала на эти цели 1 млн тайваньских долларов ($34,8 тыс.) из собственных сбережений. Общество Красного Креста Китая собрало и готовится передать 1 млн юаней ($159 тыс.).

Утром в четверг приборы зафиксировали новый подземный толчок у восточного побережья Тайваня магнитудой 5,2. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения находился в 9 км к юго-востоку от города Хуалянь. Очаг залегал на глубине 6,1 км. Сведения о разрушениях и пострадавших от этого толчка не поступали.





