Генсек ООН призвал к перемирию на время Олимпийских игр в Южной Корее

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к соблюдению олимпийского перемирия на время Игр в южнокорейском Пхёнчхане. В письменном послании административный глава всемирной организации напомнил, что уважение этой древней традиции как никогда важно в свете того, что соревнования будут проводиться на Корейском полуострове, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я призываю все конфликтующие стороны соблюдать олимпийское перемирие в ходе Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Пусть олимпийский огонь сияет, подобно маяку солидарности человечества. Пусть олимпийское перемирие поможет распространить культуру мира", - заявил Гутерриш.

Он напомнил, что традиция заключения перемирия на время спортивных состязаний уходит корнями в античную историю. Зародившись в Древней Греции в VIII веке до н. э., она давала возможность спортсменам безопасно прибыть к месту состязаний, а затем вернуться домой.