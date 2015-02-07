Предстоящие на 8 февраля мероприятия
20:59, Февраль 07, 2018
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- 07.02-20:35 Достаточно, не проливайте кровь: последний армянин Африна обратился к турецким властям
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- 07.02-19:58 Папа Римский приветствовал создание единой корейской команды в Пхёнчхане
- 07.02-19:16 Армия обороны Арцаха способна своевременно и адекватно реагировать на события в оперативной тактической ситуации
- 07.02-18:45 Президент Армении принял делегацию во главе с председателем Национального Совета Швейцарской Конфедерации
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- 07.02-17:46 Институт свободы и безопасности репортеров осуждает решение президента Азербайджана о назначении внеочередных президентских выборов
- 07.02-17:43 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-02-18
- 07.02-17:42 Азиатские индексы снизились - 07-02-18
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- 07.02-17:28 В Армении реализованы инвестиционные программы на сумму 850 млн долларов США
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- 07.02-16:33 Bild: Мартин Шульц станет министром иностранных дел в новом кабмине ФРГ
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