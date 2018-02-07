Бывший игрок «Ливерпуля» Диуф собирается стать президентом Сенегала

Бывший футболист английского «Ливерпуля» Эль Хаджи Диуф заявил о намерении баллотироваться на пост президента Сенегала, передает Арменпресс со ссылкой на championat.com.

«Я принял решение начать заниматься политикой, потому что есть люди, которые ждут, что я изменю некоторые вещи в своей стране. Я готов к этому. В ближайшие два года я стану политиком. Знаю, что таким образом я также смогу многое изменить в футболе.

Я проходил тренерские курсы, но решил не продолжать, потому что появились планы получше», — цитирует Диуфа FourFourTwo.

За свою карьеру Диуф успел поиграть за такие клубы, как «Ренн», «Ливерпуль», «Болтон», «Сандерленд», «Блэкберн», «Глазго Рэйнджерс» и «Лидс Юнайтед».