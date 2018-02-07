Все 14 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыты
По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 14 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 6 и 7 февраля, раскрыты.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 3 случая обнаружения наркотиков, 2 случая изъятия оружия и боеприпасов, раскрыто 16 случаев кражи, 11 случаев мошенничества, по 3 случая присвоения и злоупотребления должностных обязанностей, 2 случая служебного подлога или служебной халатности, 1 случай умышленного уничтожения имущества.
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 7 ДТП: 8 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.