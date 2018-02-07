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Президент Армении присутствовал на церемонии принятия Кубка мира ФИФА


Президент Армении Серж Саргсян присутствовал на церемонии принятия Кубка мира ФИФА в Национальном академическом театре оперы и балета имени Ал. Спендиаряна. Президент Республики приехал на мероприятие вместе с внуком, маленьким Сержем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, согласно принятому церемониалу, во время международного тура Кубка его принимают лидеры стран и чемпионы мира по футболу. Президент Серж Саргсян принял золотой Кубок ФИФА от Кристиана Карамбе, чемпиона мира по футболу 1998 года.

Президент Саргсян выступил с приветственным словом по случаю церемонии.


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