Президент Армении присутствовал на церемонии принятия Кубка мира ФИФА

Президент Армении Серж Саргсян присутствовал на церемонии принятия Кубка мира ФИФА в Национальном академическом театре оперы и балета имени Ал. Спендиаряна. Президент Республики приехал на мероприятие вместе с внуком, маленьким Сержем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, согласно принятому церемониалу, во время международного тура Кубка его принимают лидеры стран и чемпионы мира по футболу. Президент Серж Саргсян принял золотой Кубок ФИФА от Кристиана Карамбе, чемпиона мира по футболу 1998 года.

Президент Саргсян выступил с приветственным словом по случаю церемонии.