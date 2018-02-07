Армия обороны Арцаха способна своевременно и адекватно реагировать на события в оперативной тактической ситуации

В Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) 6-7 февраля была проведена неожиданная проверка готовности, в которой участвовали представители администрации Армии обороны, ряда воинских частей, органов управления и снабжения под руководством министра обороны Республики Арцах, генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Арцаха, согласно программе военного сотрудничества, координации действий и обмена опытом двух армянских государств, представители командного состава Вооруженных сил Республики Армения во главе с генерал-полковником Мовсесом Акопяном следили за военными процессами первостепенной важности.

Согласно полученным данным, все структуры и подразделения, где были проведены проверки, были приведены в состояние боевой готовности «высокого» уровня, расположены в заранее подготовленные районы в полной готовности к боевым действиям, затем перешли на выполнение поставленных задач.

Во время тренировок в соответствии с требованиями новой боевой ситуации условной войны различные подразделения участвующих воинских частей также выполняли отдельные боевые задачи. Высшее командования рассмотрело представленные отчеты, проверило соблюдение требований к соответствию процессов, а также направило и внесло некоторые исправления в операции.

Армия обороны еще раз доказала, что способна оперативно реагировать на существующие и возможные события и принимать важные боевые решения.

В ходе обобщения результатов министр обороны Республики Арцах и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении высоко оценили меры боеготовности и заявили, что Армия обороны способна своевременно и адекватно реагировать на события в оперативной тактической ситуации и тем самым эффективно противодействовать действиям противника.