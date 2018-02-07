Президент Армении принял делегацию во главе с председателем Национального Совета Швейцарской Конфедерации

Президент Армении Серж Саргсян принял делегацию во главе с председателем Национального Совета Швейцарской Конфедерации Домиником де Бюманом. В составе делегации – вице-спикеры Национального Совета Швейцарии Марина Каробио Гушетти и Изабель Море, а также представители всех парламентских фракций.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствовав гостей, Саргсян отметил, что визит такой представительной делегации свидетельствует о высоком уровне отношений и взаимной симпатии двух народов. Президент с удовлетворением отметил, что межгосударственные отношения фиксируют стабильный прогресс, и выразил уверенность в том, что повестка визита была насыщенной и это еще более крепит отношения.

Серж Саргсян поздравил Доминика де Бюмана с избранием на пост председателя Национального Совета Швейцарии в конце прошлого года. Подчеркнув, что Швейцария всегда была дружественной для Армении страной, президент поблагодарил за помощь и содействие в трудные для Армении моменты.

Стороны в вопросе развития межгосударственных отношений отметили важность углубления межпарламентского сотрудничества. В этом контексте Серж Саргсян счел символичным совпадение – бывшие руководители парламентских групп дружбы ныне руководят законодательными органами Армении и Швейцарии, что обязывает вдвойне углублять межпарламентские связи.

Другой важной площадкой углубления связей стороны сочли международную организацию франкофонии, председательство в которой перешло к Армении, и выразили надежду на то, что предстоящий в октябре в Ереване саммит пройдет на высоком уровне.

Собеседники отметили тесное межпарламентское сотрудничество. Президент особо высоко оценил визит делегации во главе с Длмиником де Бюманом в Арцах в 2012 г.

Стороны обменялись мнениями о процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Президент поблагодарил Швейцарию за взвешенную позицию по этой проблеме, содействие сопредседателям МГ ОБСЕ и готовность способствовать урегулированию.