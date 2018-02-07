Арам Ананян считает похвальным последовательную работу газеты «Зартонк» по противостоянию современным вызовам

При поддержке министерства информации Ливана 5 февраля в центре «Текеян» отметили 80-летие газеты «Зартонк» («Пробуждение»). В мероприятии принял участие представитель Католикоса Великого Дома Киликийского Арама I Смбат Спунджян, представитель Католикоса-Патриарха Армянской Католической Церкви Геворк Асатрян, посол Армении в Ливане Самвел Мкртчян, директор информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян, директор «Арарата» Ани Епремян, читатели и друзья «Зартонка».

Арам Ананян в своем выступлении на тему «Зартонк» во всеармянских СМИ: Размышления о будущем медиа» высоко отозвался о работе ливанско-армянских СМИ в борьбе с современными проблемами медиа, а также коснулся сотрудничества СМИ диаспоры с «Арменпресс».

«Более пяти десятилетий назад, в 1967 году, когда была установлена телеграфная связь с Бейрутом, агентство «Арменпресс» начало передавать армянским газетам диаспоры новости на родном языке, и «Зартонк» был одним из первых периодических изданий, которым армянское телеграфное агентство предоставляло ежедневно информацию из Армении и мира. Без преувеличения можно сказать, что это историческое событие стало новым стимулом для журналистов из Армении и диаспоры», - сказал Ананян.

По его словам, поколение арменпрессовцев тех времен ясно осознавало, с каким трепетом сотрудники газеты в Бейруте ждут новостей из Армении.

Поздравив с юбилеем газету, Ананян подчеркнул, что в этом году исполняется 100-летие Первой Армянской Республики и героических Майских сражений. «Арменпресс» также является одним из первых детей Первой Армянской Республики, и в этом году ему исполняется сто лет. Этот юбилей - повод для нас принять инновационные подходы и объявить о начале нового этапа в качестве государственного общеармянского информационного агентства», - подчеркнул он.

Арам Ананян выразил надежду на скорое завершение работы над соглашением, которое будет подписано между «Арменпресс» и Национальными информационными агентствами Ливана.