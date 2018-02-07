Лавров: силовой сценарий США в отношении КНДР может унести до миллиона жизней

Силовой сценарий США по разрешению ситуации на Корейском полуострове, по оценкам экспертов, может унести до миллиона жизней, он не должен быть реализован. Как передает Арменпресс, об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду в ходе выступления в рамках мастер-класса для финалистов конкурса "Лидеры России".

"Видим, что в США пытаются каждый раз закручивать "санкционные гайки" и грозят применением силы, - сказал министр. - Надеюсь, что такой сценарий, который, по оценкам экспертов, унесет до миллиона, а может быть и больше, все-таки не будет реализован, и США будут как минимум советоваться со странами, которые будут этой ситуацией затронуты, прежде всего, с руководством Республики Корея и Японией".

По словам главы российского МИД, силовая попытка США решить проблемы в отношениях с КНДР может привести к трагедии. "Применение силы в этом регионе мира будет катастрофическим", - подчеркнул он.

Кроме того, министр отметил, что Россия совместно с Китаем работает над разрядкой ситуации на Корейском полуострове.

"Вместе с КНР продвигаем безальтернативность политического диалога, у нас есть совместная инициатива с китайцами", - сказал Лавров.