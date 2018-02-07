Правительство Армении представит отчет о недавней инфляции и ее влиянии. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе вопроса-ответа в Национальном Собрании заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян, отвечая на вопрос депутата АРФ «Дашнакцутюн» Арменуи Кюрегян.

«Но я хотел бы отметить, что мы зафиксировали рост экономической активности на 7,7%, который является самым высоким в нашем регионе, и у нас есть инфляция в размере 2,5%, что является самым низким показателем. Инфляция наблюдается даже в странах, где государство напрямую влияет на цены на сырьевые товары - Туркменистан, Казахстан, Узбекистан», - сказал премьер-министр.

Он добавил, что есть две причины инфляции - внешние факторы, о которых правительство уже давало разъяснения, и шаги правительства, которые приводят к росту цен.

«В результате увеличения акцизного налога, цена на бензин выросла, но цена на бензин не влияет на цену какого-либо продукта. Цена на сжатый газ увеличилась, но теперь у нас такая цена на сжатый газ, которая была два года назад, то есть эта цена не является новой для потребителя газа. В случае с дизельным топливом граждане, работающие в области налога на добавленную стоимость, получат выгоду, а те, кто не находится в этой области, будут субсидироваться правительством», - подчеркнул он.

Премьер-министр отметил, что темпы инфляции в Армении являются лучшими в регионе, они лучше, чем в тех странах, правительства которых оказывают прямое влияние на цены.