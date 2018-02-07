Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-02-18

ЕРЕВАН, 7 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 7 февраля, курс доллара США вырос на 0.37 драмa и составил 482.35 драм. Курс евро сократился на 2.15 драмa и составил 595.70 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 8.44 драм. Курс британского фунта сократился на 3.05 драмa и составил 671.38 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 18.26 драмa и составила 20647.23 драм. Цена серебра сократилась на 0.89 драмa и составила 260.61 драм. Цена платины сократилась на 112.23 драмa и составила 15306.31 драм.