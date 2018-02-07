Forbes впервые составил рейтинг криптовалютных миллиардеров

Издание Forbes впервые составило рейтинг миллиардеров, разбогатевших на криптовалютных операциях, согласно которому первое место занял финтех-предприниматель и глава сервиса Ripple (криптовалютная платформа для платежных систем) Крис Ларсен с состоянием в $7,5-8 млрд, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На втором месте находится Джозеф Лавин, который помог основать Ethereum, с оценкой состояния от $1 до 5 млрд, а на третьем месте - основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао с состоянием от $1,1 до 2 млрд.

Как отмечает Forbes, четвертое место заняли братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс. Их состояние составило $0,9-1,1 млрд.

Кроме того, в рейтинг включен сооснователь Ethereum Виталик Бутерин с состоянием в $400-500 млн.

Также в рейтинге фигурирует выходец из СССР Виталий Вавилов, который создал компанию по майнингу биткойна Bitfury. Его состояние оценивается в $500-700 млн.

Ранее сообщалось, что американские братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс стали первыми в мире биткойновыми миллиардерами.





