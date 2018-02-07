В Армении реализованы инвестиционные программы на сумму 850 млн долларов США

Премьер-министр Армении Карен Карапетян заверяет, что в Армении были реализованы ожидаемые им инвестиции в размере 830-840 млн долларов США. Как сообщает Арменпресс, во время вопроса-ответа в Национальном Собрании премьер-министр, отвечая на вопрос депутата Эдмона Марукяна, сказал, что данные уже подытожены, и в Армении было сделано 856 млн долларов инвестиций, 589 млн долларов из которых - из частного сектора.

«Более того, мы уже обобщили данные министерства территориального управления об инвестициях, сделанных в областях. В областях были сделаны инвестиции на сумму 190 млрд драмов, которые не включены в эти (вышеуказанные – ред.) 856 млн долларов», - сказал премьер.

Комментируя замечание депутата о том, что Армения ожидает инвестиций в основном из России, но Россия находится под санкциями США, премьер-министр Карапетян сказал, что инвестиции ожидаются не только из России.

Премьер-министр Армении отметил, что в 2017 году экспорт из Армении увеличился на 43,3%, 19%из которых - в страны ЕАЭС, а остальные - в другие страны. Импорт увеличился на 55,8%, 19% из которых - из стран ЕАЭС, а остальные - из других стран.