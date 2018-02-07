Полиция китайской провинции Хэнань задержала более 30 человек при помощи нового типа "умных очков", как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Global Times.

Как передают китайские СМИ, семь человек были задержаны по подозрению в участии в похищении и бегстве с места ДТП. Также были задержаны 26 человек за использование поддельных документов.

Представитель местного подразделения по обеспечению общественной безопасности Чжанг Сяолэй сообщил, что информацию, полученную с помощью очков, сравнят с данными из базы. По его словам, благодаря новой технологии, которую используют полицейские, для распознавания лиц необходимо только одно изображение лица подозреваемого. Ранее правоохранительным органам нужно было получить несколько изображений с разных углов, сообщает РИА Новости.