Бежавший в Бельгию Карлес Пучдемон на встрече с представителями политических сил нового парламента Каталонии озвучил свой план по созданию "двойного правительства": одного - в Барселоне, другого - за пределами Испании. Как передает Арменпресс, этом сообщила в среду газета La Vanguardia.

По ее информации, Пучдемон встретился в Брюсселе со сторонниками партии "Левые республиканцы Каталонии" и крайне левыми "Кандидатами за народное единство". Экс-лидер автономии предложил создать так называемый Совет республики, который бы он сам и возглавил, и провести 18 февраля в бельгийской столице процедуру его вступления в должность.

Кроме того, Пучдемон планирует устроить 21 или 22 февраля заседание в каталонском парламенте по кандидатуре будущего председателя Женералитета - правительства региона. На эту должность также претендует бежавший из Испании политик. Тем не менее бывший лидер автономии понимает сложность подобного шага, поэтому не против, чтобы данный пост занял другой кандидат от его парламентской группы "Вместе за Каталонию". Экс-глава каталонского кабмина не стал уточнять конкретного имени претендента на должность.



