Министерство охраны природы не обнаружило загрязнений в результате экспертиз вод из рек Дебед и Шнох
Во время вопросов и ответов с членами правительства в Национальном Собрании Армении депутат Мане Тандилян подняла вопрос о токсичных водах хвостохранилища рудника Техут, впадающих в реки Дебед и Шнох. Как сообщает Арменпресс, депутат, в частности, спросила, есть ли оценка нанесенного природе ущерба, как будет возмещен этот ущерб и как будут устранены последствия.Министр охраны природы Арцвик Минасян сказал, что министерство собрало образцы, и экспертизы не показали никаких загрязнений.
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