Американские ученые разработали имплант для стимулирования мозга

Американские ученые разработали имплант для стимулирования способности мозга к запоминанию информации, первые испытания разработки показали ее эффективность, и исследователи надеются, что данное устройство в дальнейшем можно будет использовать для лечения слабоумия и других травм головы, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Результаты исследования, авторами которого являются 22 ученых из различных американских университетов, были опубликованы в научном журнале Nature Communications. В тестировании устройства приняли участие 15 человек, страдающих эпилепсией.

Устройство работает как электростимулятор и посылает электрические импульсы в мозг, когда ему необходима помощь в запоминании новой информации. Когда мозг работает хорошо, устройство находится в спящем режиме.