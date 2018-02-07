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Bild: Мартин Шульц станет министром иностранных дел в новом кабмине ФРГ


Глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц возглавит МИД в будущем правительстве Федеративной Республики под руководством Ангелы Меркель. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду онлайн-версия газеты Bild со ссылкой на собственные источники, близкие к коалиционным переговорам.

Если это произойдет, то в должности главы внешнеполитического ведомства он сменит однопартийца Зигмара Габриэля. До возвращения в немецкую политику Шульц в 2012-2017 годах возглавлял Европарламент.

Тем временем из СМИ поступает информация и о политиках, которые возглавят другие министерства в будущем кабмине. Бургомистр Гамбурга, социал-демократ Олаф Шольц должен возглавить минфин, а председатель баварских консерваторов Хорст Зеехофер – МВД.



 

 




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