Директор «Арменпресс» посетил в Ливане издательство «Арарат»

Директор «Арменпресс» Арам Ананян, директор центра «Диаспора» ЕГПУ Сурен Даниэлян, главный редактор газеты «Зартонк» Севак Акопян посетили 5-го февраля в Ливане издательство «Арарат». Как передает «Арменпресс», гости из Армении прибыли в Ливан к празднованию 80-летия газеты «Зартонк».

В ходе встречи собеседники обсудили ряд вопросов будущего и развития прессы; прозвучали различные мнения, был затронут и вопрос 100-летнего юбилея «Арменпресс», который отмечается в 2018-м году.

Директор «Арменпресс» Арам Ананян высказался об особенностях работы информационного агентства, отметив, что в этом году «Арменпресс» готовит многоязычные программы. Он подчеркнул, что «Арменпресс» всегда готов к сотрудничеству, совмещая единые рабочие проекты.

Гости приветствовали 80-летие издательства «Арарат», поздравили руководство и редакционный состав, пожелав им здравия.

«Арарат» был основан в 1937 году. Для армян Ливана это имело исключительное значение. Издательство выпускает разнообразную продукцию политического, информационного, культурного и спортивного содержания.