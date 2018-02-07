Apple начнет принимать платежи через AliPay в магазинах в Китае

Apple начнет принимать платежи в системе AliPay во всех своих официальных магазинах на территории Китая, как передает Арменпресс, об этом пишет The Financial Times.

Таким образом, компания впервые согласилась сотрудничать со сторонней системой оплаты. Эксперты отмечают, что такая мера свидетельствует о важности китайского рынка для Apple, а также о том, что собственная платежная система компании, ApplePay, занимает незначительную долю рынка электронных платежей в КНР.

По оценке Goldman Sachs, по объему электронных платежей Китай занимает уверенное первое место в мире.

На Китай приходится около 20% всех продаж Apple. В прошлом году компания реализовала в стране 41,1 млн смартфонов и получила выручку в размере $44,76 млрд.