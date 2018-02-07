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Бельгийский министр предложил ввести преподавание арабского в школах страны


Министр по делам государственной службы и бюджету Федерации Валлония-Брюссель Андре Флао предложил ввести преподавание арабского языка в школах франкоязычного сообщества Бельгии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В рамках моих переговоров с марокканским министром Абделкримом Бенатиком я подчеркнул необходимость способствовать быстрому (введению) преподавания арабского языка в школах Федерации Валлония-Брюссель. Это вопрос проявления уважения и новый шаг к совместному благополучному проживанию", — написал в Twitter министр.

Согласно данным фламандского социолога Яна Хертонгена, мусульманское население Бельгии по состоянию на 1 января 2015 года насчитывало более 780 тысяч человек, или 7% от общей численности населения королевства.

Наибольшее число мусульман (23,6%) проживает в Брюссельском столичном регионе, 4,9% — во франкоязычной Валлонии и 5,1% — в нидерландоязычной Фландрии.

 

 




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