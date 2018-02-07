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В Саудовской Аравии открылись бойцовские клубы для женщин


В Саудовской Аравии появились клубы кикбоксинга для женщин. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Independent. Издание опубликовало видео с занятием в одном из спортивных заведений Джедды, которым владеет 41-летняя Халал аль Хамрани (Halah al Hamrani).

Как отмечает газета, клуб называется Fight like a girl («Сражайся как девушка»). По словам Хамрани, женщины охотно идут, чтобы научиться защищать себя.

В последнее время в ваххабитском королевстве все больше женщин стали заниматься спортом и учиться сражаться.




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