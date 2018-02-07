Мэр Еревана потребовал от аппарата административного района Эребуни быть более инициативным

Мэр Еревана Тарон Маргарян провел рабочее совещание с аппаратом административного района Эребуни, в рамках которого руководитель административного района Давид Григорян представил отчет работ за 2017-й и программы, намеченные на текущий год.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, представив осуществленные за прошедший год работы, Давид Григорян доложил, что в прошлом году были проведены работы по сохранению жилищного фонда, ремонту культурных и образовательных центров, социальному обеспечению, благоустройству дворов и парков, озеленению. Полностью была решена проблема наружного освещения 12 улиц административного района. Было также доложено, что успешно развивается сотрудничество с районами Арцаха, марзами РА и зарубежными городами-партнерами. Представив намеченные на 2018 год программы, руководитель административного района Эребуни отметил, что помимо работ, намеченных годовой программой, предпринимаются также активные шаги по развитию сотрудничества с частным сектором и повышению инвестиционной привлекательности.

«Господин мэр, в 2018 году в нашем административном районе будут введены в эксплуатацию два новых производства, которые по моему убеждению, сыграют важную роль в создании новых рабочих мест и обеспечении активизации экономики. Хочу отметить также, что в этом году по соседству с историко-археологическим музеем–заповедником «Эребуни» будет сдана в эксплуатацию зона отдыха (600 кв.м), которая станет своеобразным подарком в преддверии 2800-летия основания Еревана», - отметил Давид Григорян.

В целом положительно оценивая проделанную административным районом Эребуни работу, мэр Тарон Маргарян привлек внимание аппарата к эффективному развитию производственного потенциала административного района.

«Необходимо развивать производственный потенциал Эребуни, тем самым придавая новый импульс экономике административного района. Можно также добиться серьезных результатов сотрудничая с инвесторами и международными организациями. В рамках наших полномочий мы должны максимально содействовать всем тем предпринимателям, которые предложат новые и современные решения в этом направлении», - отметил Тарон Маргарян.

В качестве приоритета мэр Тарон Маргарян выделил реализацию программ по развитию туризма.

«Наши проекты по инвестиционным проектам и развитию туризма объемные, и это неслучайно. Опыт показывает, что только приняв на себя ответственность за реализацию смелых проектов, можно добиться ощутимых результатов. Мое требование к аппарату быть инициатором и предлагать такие программы, которые сделают административный район Эребуни более привлекательным и уютным как для жителей, так и гостей столицы», - подчеркнул Тарон Маргарян.

В завершение совещания мэр Тарон Маргарян еще раз подчеркнул, что цель программ, направленных на развитие городской экономики - иметь гостеприимный, современный, быстро развивающийся Ереван и повысить качество жизни ереванцев.