Названа единственная красавица в семействе Кардашьян

Британский телеведущий Пирс Морган (Piers Morgan) заявил в программе Good Morning Britain, что единственная привлекательная женщина в семействе Кардашьян — это модель Кендалл Дженнер, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Моргана, на всех других женщин из семьи, участвующей в телешоу «Семейство Кардашьян», он бы «второй раз не взглянул».

Кендалл — единоутробная сестра телезвезды Ким Кардашьян. Кроме Ким, у Дженнер есть две единоутробных сестры — Кортни и Хлои — и брат Роб. Со стороны отца, Брюса Дженнера, после смены пола ставшего женщиной по имени Кейтлин, у Кендалл есть сестра Кайли.