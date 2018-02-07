Время в Ереване: 11:07:36,   7 Февраль

Названа единственная красавица в семействе Кардашьян


Британский телеведущий Пирс Морган (Piers Morgan) заявил в программе Good Morning Britain, что единственная привлекательная женщина в семействе Кардашьян — это модель Кендалл Дженнер, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Моргана, на всех других женщин из семьи, участвующей в телешоу «Семейство Кардашьян», он бы «второй раз не взглянул».

Кендалл — единоутробная сестра телезвезды Ким Кардашьян. Кроме Ким, у Дженнер есть две единоутробных сестры — Кортни и Хлои — и брат Роб. Со стороны отца, Брюса Дженнера, после смены пола ставшего женщиной по имени Кейтлин, у Кендалл есть сестра Кайли.

 

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации