Армия Ирака начала операцию по освобождению северных нефтеносных районов страны

Вооруженные силы Ирака начали операцию по наведению порядка в нефтеносных районах на севере страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство Reuters.

"С целью обеспечения безопасности и стабильности сегодня рано утром была начата операция по зачистке нефтеносных районов близ города Туз-Хурмату (провинция Салах-эд-Дин)", - говорится в заявлении армейского командования.

Руководство Ирака ведет активные подготовительные работы перед началом транспортировки сырья из провинции Киркук на нефтеперерабатывающий завод в город Керманшах на северо-западе Ирана, отмечает Reuters.

По данным шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", в северных иракских провинциях могут скрываться от 200 до 500 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и неизвестной ранее радикальной организации "Ар-Райят аль-Бейда" ("Белые знамена"). Согласно сведениям из других источников, число экстремистов может достигать 1 тыс. человек.





