Поезд в Брюсселе выкатился на автотрассу

Товарный поезд сошел с рельсов и выкатился на автомобильную дорогу в Брюсселе минувшей ночью, обошлось без жертв, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Обстоятельства инцидента выясняются. Известно, что ночью товарный состав, выехавший с сортировочной станции, прибыл на вокзал Скарбек, находящийся в черте города, где локомотив по неизвестной причине сошел с рельсов, говорится в сообщении телеканала.

Локомотив и первый вагон поезда оказались на проходящей параллельно железнодорожным путям авеню Вильворде. Состав, который не перевозил никаких опасных веществ, протаранил припаркованный на обочине грузовичок. Дорожное движение в этом месте в среду перекрыто на неопределенное время.