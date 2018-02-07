В ближайшие дни Армен Саргсян встретится с депутатами блока «Царукян»

В ближайшие дни кандидат от РПА на пост президента Армении Армен Саргсян встретится с депутатами блока «Царукян». Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала депутат фракции блока «Царукян» НС Армении Иветта Тоноян.

«Что же касается вопроса – будет ли Гагик Царукян присутствовать на этой встрече, всех призываю дать нам самим решить формат и состав участников этой встречи»,- сказал она.

Как сказала депутат фракции блока «Царукян» НС Армении Иветта Тоноян, будут участвовать депутаты фракции блока «Царукян» НС Армении.

«Волнующих наших депутатов вопросов много, ни один из депутатов никоим образом не скован поднимать любые вопросы, волнующие наше общество»,- сказала депутат фракции блока «Царукян» НС Армении Иветта Тоноян.

На днях депутаты фракции блока «Царукян» НС Армении обсудили с главой фракции – Гагиком Царукяном, повестку работы фракции.

«Среди прочих, был обсужден вопрос кандидатуры Саргсяна. Наша позиция прояснится после встречи с ним»,- сказала депутат фракции блока «Царукян» НС Армении Иветта Тоноян.

По ее словам, прозвучавшие оценки со стороны депутатов фракции блока «Царукян» были очень разными.

Кандидатом на пост четвертого президента Армении от РПА назван бывший премьер-министр Армении, посол Армении в Соединенном Королевстве Армен Саргсян.

Как передает «Арменпресс», президент Серж Саргсян уже встречался с ним в президентской резиденции.

Армен Саргсян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Женат, имеет двоих сыновей. Окончил факультет теоретической физики и математики Ереванского государственного университета. В 1976-1984 гг. преподавал физику в ЕГУ, основал отдел компьютерного моделирования комплексных систем теоретической физики.

В 1976-1984 годах преподавал в ЕГУ, основал Отдел ком пьютерного моделирования комплексных систем теоретической физики в ЕГУ. Был приглашенным исследователем и преподавателем в Кембриджском университете, Институте математики Лондонского университета.

В 1991-1995 гг. Армен Саргсян был послом Армении в Соединенном Королевстве. Одновременно занимал посты «старшего посла» Армении в Европе, посла в Европейском союзе, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане.



В 1995-1996 гг. был руководителем миссии Армении в Европейском союзе.

В 1996-1997 гг. Армен Саргсян был премьер-министром Армении.

В 1998-1999 гг. он снова занимал должность посла Армении в Лондоне.

В сентябре 2013 года Армен Саргсян в третий раз занял пост посла Армении в Соединенном Королевстве.

С 2000 года является основателем и президентом организации Eurasia House International.

Занимал и другие почетные и исполнительные должности.