Снегопад в Париже привел к перебоям в работе метро

Снег, выпавший за последние сутки во французской столице, привел к перебоям в работе общественного транспорта — автобусы перестали ходить, часть линий метро работает в половину мощности. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает утром в среду транспортная компания RATP.

"В соответствии с распоряжением префекта, ни один автобус не вышел на линию до нового указа. Линии метро 5, 9 и 2 работают на 50%, остальные — в штатном режиме", — говорится в сообщении компании.

В столичном регионе Франции объявлен повышенный — оранжевый — уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях в связи со снегопадом. По данным на 06.00 парижского времени (08.00 мск) высота снежного покрова на территории региона лежит в пределах от 7 до 15 сантиметров. Температура воздуха колеблется между —2 и 0 градусов. Ожидается, что снегопады продолжатся в течение среды, однако их интенсивность будет снижаться.