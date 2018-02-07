Больницы в Газе стали закрываться из-за нехватки электроэнергии

Нехватка горючего для резервных электрогенераторов вынуждает больницы и медицинские центры в секторе Газа закрываться, предупредили во вторник в ООН, призвав оказать региону поддержку, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Если запасы топлива не пополнятся, все медицинские учреждения будут вынуждены остановить работу в течение 10 дней, отметили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

В Газе закрылись три крупные больницы из 13, а также 14 медицинских центров из 54, заявил представитель ХАМАС в палестинском министерстве здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Тяжелобольных пациентов из обесточенных учреждений перевели в действующие больницы, которые работают с минимальными затратами энергии.

Проблемы с запасами топлива связаны с разногласиями между движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа, и руководством Палестинской национальной администрации. Несмотря на то, что в октябре 2017 года стороны подписали соглашение об объединении территорий под руководством палестинских властей, по-прежнему отсутствуют договоренности об энергоснабжении разных регионов.

Ежедневно энергоснабжение в секторе Газа отключено большую часть времени. Регион, в котором проживают около 2 млн человек, обеспечивается электроэнергией только на 4-6 часов в сутки.