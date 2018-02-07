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Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял сегодня посла России в Армении


Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял сегодня посла России в Армении Ивана Волынкина. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Согласно информации, Карен Карапетян и Иван Волынкин обменялись мнениями вокруг текущей повестки армяно-российских экономических отношений и перспектив их расширения.

Стороны обсудили процесс подготовки очередного заседания армяно-российской межправительственной комиссии, которое состоится в ближайшем будущем в Ереване.

Были обсуждены также возможности развития сотрудничества в рамках Свободной экономической зоны в Мегри, стимулирования бизнес-связей в сферах воздушных коммуникаций, малой авиации, инфраструктур, сельского хозяйства и туризма.


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