Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял сегодня посла России в Армении Ивана Волынкина. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Согласно информации, Карен Карапетян и Иван Волынкин обменялись мнениями вокруг текущей повестки армяно-российских экономических отношений и перспектив их расширения.

Стороны обсудили процесс подготовки очередного заседания армяно-российской межправительственной комиссии, которое состоится в ближайшем будущем в Ереване.

Были обсуждены также возможности развития сотрудничества в рамках Свободной экономической зоны в Мегри, стимулирования бизнес-связей в сферах воздушных коммуникаций, малой авиации, инфраструктур, сельского хозяйства и туризма.