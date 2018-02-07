Spiegel: блок Меркель и СДПГ согласовали коалиционный договор нового правительства

Консервативный блок Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) после многодневных переговоров смогли согласовать коалиционный договор, который ляжет в основу работы нового правительства.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники. "Переговорщики завершили консультации - договор о коалиции согласован", - отметило издание.

Информационное агентство DPA в свою очередь сообщило, что партии договорились и о распределении министерских портфелей.

СДПГ в новом правительстве сохранит за собой руководство министерством иностранных дел, кроме того к этой политической силе от христианских демократов (ХДС) перейдет минфин. Об этом сообщила в среду газета Bild.

Глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер, который в ближайшее время освободит пост премьера Баварии, получит должность министра внутренних дел.





