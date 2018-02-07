Президенту Армении Сержу Саргсяну верительные грамоты вручила посол Мальты в Армении Наташа Мели Даудей

Президенту Армении Сержу Саргсяну сегодня, 7 февраля, вручила верительные грамоты посол Мальты в РА Наташа Мели Даудей (Natasha Meli Daudey) (резиденция – в Варшаве). Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Поздравив посла с назначением, президент республики пожелал ей успехов в осуществлении дипломатической миссии в нашей стране.

В начале встречи президент с теплотой вспомнил о своем визите на Мальту в прошлом году в рамках саммита Европейской народной партии (ЕНП) и подтвердил желание Армении углублять отношения с Республикой Мальта. Серж Саргсян подчеркнул, что огромный потенциал сотрудничества в двусторонних межгосударственных отношениях за последние 25 лет не был полноценно использован – с учетом также исторических связей двух дружественных народов, которые служат прочной основой для этих отношений.

Президент Армении выразил надежду, что посол Даудей, а также посол РА на Мальте своей активной деятельностью смогут заполнить этот пробел.

Посол поблагодарила президента Сержа Саргсяна за прием и заверила, что сделает все возможное для развития межгосударственных отношений – как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Собеседники обоюдно отметили важность высокопоставленных взаимных визитов, которые существенно способствуют расширению сотрудничества в различных сферах и активизации отношений.

Президент Саргсян подчеркнул важность проведения политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, а также расширения договорно-правовой базы, что, по его мнению, послужит серьезным стимулом для углубления взаимодействия в экономической сфере.

Президент Армении и посол Мальты подчеркнули роль парламентской дипломатии в укреплении межгосударственных отношений. Серж Саргсян отметил, что в НС РА уже действует группа дружбы Армения-Мальта, он выразил надежду, что и на Мальте в ближайшее время будет создана новая депутатская группа.

На встрече, помимо двусторонних отношений, стороны подчеркнули важность углубления и укрепления сотрудничества между Арменией и членом ЕС Мальтой в рамках ЕС.