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США готовят новый пакет "жестких и агрессивных" санкций в отношении КНДР


Вашингтон готовит новый пакет жестких экономических санкций в отношении Пхеньяна с целью прекращения его ракетно-ядерной программы.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в среду заявил вице-президент США Майкл Пенс по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"США в скором времени обнародуют самую жесткую и агрессивную серию экономических санкций в отношении КНДР. Мы продолжим ее изолировать до тех пор, пока она не откажется от своих программ разработки ядерного оружия и баллистических ракет", - сказал Пенс на совместной пресс-конференции с японским премьером.



 

 

 




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