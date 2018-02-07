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Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ


Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял 7-го февраля сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрью Шефера (США) и  Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «АПА». 

На встрече обсуждались нынешнее положение в карабахскок конфликте и перспелтивы переговорного процесса.

8-го февраля сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Армению, затем побывают в Арцахе.


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