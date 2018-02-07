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Израильская авиация атаковала военный объект в пригороде Дамаска


Израильская авиация атаковала военный объект в пригороде Дамаска. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны Сирии.

В 3:42 по местному времени (4:42 мск) израильские самолеты выпустили несколько ракет из воздушного пространства Ливана. Сирийским ПВО удалось перехватить ракеты и уничтожить большинство из них. В Дамаске заявили, что Израиль несет ответственность за эту агрессию.

Израильские власти признают, что десятки раз наносили удары по Сирии, и чаще всего объясняют их необходимостью сорвать переправку оружия проиранскому движению ливанских шиитов "Хезболлах", чьи военизированные формирования сражаются на стороне президента Башара Асада.

В Дамаске заявили, что ракетными ударами по сирийской армии Израиль в очередной раз подтверждает свою поддержку террористических группировок.

 

 




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