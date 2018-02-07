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В Армении разведчики ЮВО провели «дуэль» с захватом документов условного противника


Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках проведения тактико-специальных занятий провели захват пленных и документов условного противника в горно-лесистой местности.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, по замыслу учения одна группа разведчиков отработала действия в засаде и маскировку в роли условного противника. Другая группа разведки, скрытно выполнила захват пленных и документов, составляющих «секретную» информацию. Затем,  путем подрыва, разведчики вывели из строя несколько единиц бронетехники и сторожевое охранение условного противника.

При отходе военнослужащие отразили атаку преследующей их группы условного противника, а также был отработан ряд задач по эвакуации и оказанию первой медицинской помощи условно раненым.

К практическим тактико-специальным занятиям в горно-лесистой местности в Закавказье было привлечено более 200 военнослужащих и около 50 единиц военной специальной техники.




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