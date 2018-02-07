Тереган разработал меры на случай разрыва ядерной сделки

Тегеран разработал сценарии ответа на случай "слома" Совместного всеобъемлющего плана действий со стороны США, иранская сторона уже уведомила об этом Москву. Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости посол ИРИ в России Мехди Санаи.

"Иран, конечно же, будет стараться взаимодействовать с Россией, с Китаем, а также с европейскими странами, будет стараться сохранить СВПД. Но если он будет нарушен, то, конечно же, у Ирана тоже есть свои сценарии действий… У Ирана конкретные ответные действия", — заявил посол.

По словам дипломата, Тегеран "поставил Россию в известность о своих возможных сценариях".