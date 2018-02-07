Тереган разработал меры на случай разрыва ядерной сделки
13:27, 7 Февраль, 2018
Тегеран разработал сценарии ответа на случай "слома" Совместного всеобъемлющего плана действий со стороны США, иранская сторона уже уведомила об этом Москву. Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости посол ИРИ в России Мехди Санаи.
"Иран, конечно же, будет стараться взаимодействовать с Россией, с Китаем, а также с европейскими странами, будет стараться сохранить СВПД. Но если он будет нарушен, то, конечно же, у Ирана тоже есть свои сценарии действий… У Ирана конкретные ответные действия", — заявил посол.
По словам дипломата, Тегеран "поставил Россию в известность о своих возможных сценариях".