Взамен уступок по внешнему долгу будут осуществляться экологические программы
Для решения финансирования экологических программ Министерство охраны природы Армении намерено внедрить новый инструмент. В Армении экологические программы будут осуществляться взамен уступок по внешнему долгу. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал замминистра охраны природы Армении Хачик Акопян. По его словам, работа в этом направлении была начата еще в 2017 году.
«Этот процесс требует масштабной работы и особых процедур. Есть потенциал в размере 570 млн долларов. Соответственно, должны осуществляться обоюдные экологические программы, взамен уступок по внешнему долгу данной страны. Направление конкретных программ будет определено международными обязательствами данной страны.В данный момент ВБ разрабатывает процедуры, в соответствии с которыми будет продвигаться наша страна. После того, как подходы к решению вопроса будут приведены к законченному виду, мы их представим обществу»,- сказал замминистра охраны природы Армении Хачик Акопян.