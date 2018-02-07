Взамен уступок по внешнему долгу будут осуществляться экологические программы

Для решения финансирования экологических программ Министерство охраны природы Армении намерено внедрить новый инструмент. В Армении экологические программы будут осуществляться взамен уступок по внешнему долгу. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал замминистра охраны природы Армении Хачик Акопян. По его словам, работа в этом направлении была начата еще в 2017 году.

«Этот процесс требует масштабной работы и особых процедур. Есть потенциал в размере 570 млн долларов. Соответственно, должны осуществляться обоюдные экологические программы, взамен уступок по внешнему долгу данной страны. Направление конкретных программ будет определено международными обязательствами данной страны.

В данный момент ВБ разрабатывает процедуры, в соответствии с которыми будет продвигаться наша страна. После того, как подходы к решению вопроса будут приведены к законченному виду, мы их представим обществу»,- сказал замминистра охраны природы Армении Хачик Акопян.