Под председательством Бако Саакяна состоялось первое в 2018-ом году заседание правительства Арцаха

7 февраля под председательством Президента Республики Арцах Бако Саакяна состоялось первое в 2018-ом году заседание правительства. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

С соответствующими докладами по вопросам повестки заседания выступили представители компетентных органов.Президент Саакян дал поручения по надлежащему решению обсужденных вопросов, особо остановившись на концепции развития сельского хозяйства и программе государственного заказа на осуществление капитальных вложений, отметив, что эти вопросы имеют ключевое значение для дальнейшего социально-экономического развития страны, и их решение потребует проведения активной и целеустремленной работы со стороны соответствующих ведомств, а также других органов государственного управления и хозяйствующих субъектов.Говоря о концепции развития сельского хозяйства, Президент отметил, что она станет важнейшим залогом пропорционального и интенсивного развития всех ветвей данной отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе. "В результате осуществления предусмотренной концепцией политики предполагается развитое сельское хозяйство, обеспечивающее стабильность и прогнозируемость экономики, повышение уровня самодостаточности страны и существенное увеличение степени международной конкурентоспособности", - подчеркнул в своем слове глава государства, добавив, что все заинтересованные органы и звенья в рамках своих полномочий должны всячески содействовать успешной реализации этой важной программы.Касаясь программы государственного заказа на осуществление капитальных вложений, Президент отметил, что работы в данной сфере будут направлены в основном на жилищное строительство, улучшение условий в зданиях образовательных учреждений, сооружение и ремонт очагов культуры, строительство объектов здравоохранения, коммунальное строительство, сооружение, ремонт, содержание и эксплуатацию автодорог, равно как и водоснабжение населенных пунктов. "Программы, предусмотренные в 2018-ом году в сфере градостроительства, достаточно масштабны, но однозначно реалистичны. Для их реализации необходима активная и организованная работа прежде всего министерства градостроительства и всех заинтересованных органов и ведомств. Необходимо приложить максимум усилий для осуществления этих программ", - подчеркнул в своем выступлении Бако Саакян.